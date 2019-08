OM : Thauvin vaut des millions d’euros, il reste à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Longtemps durant ce début du mois d’août, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont pensé vendre Morgan Sanson en Angleterre.

Finalement, le milieu phocéen a pris la décision de rester au club, séduit par le discours d’André Villas-Boas. Une non-vente qui pourrait chambouler les plans de Marseille dans le dossier Florian Thauvin, toujours courtisé par le FC Valence. Néanmoins, selon l’entraîneur André Villas-Boas, il y a désormais peu de chances de voir l’international tricolore faire ses valises durant le mercato estival.

« Oui, j’espère garder Florian Thauvin. La première chose, c’est que Flo est tranquille, content de rester et ça c’est important pour nous. C’est un joueur décisif. Je le dis sincèrement, je ne pense pas que plusieurs clubs puissent acheter Flo avec la fin du mercato en Angleterre ce jeudi. Il faut beaucoup d’argent pour acheter un joueur comme lui. Il fait partie des 4 capitaines. On doit garder notre meilleur joueur et Flo en fait partie » a indiqué le coach portugais, qui estime que seuls les clubs anglais, qui ne peuvent désormais plus recruter, étaient en mesure de s’offrir Florian Thauvin. Reste maintenant à voir si la suite des événements donnera raison ou non à « AVB ».