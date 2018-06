OM : Thauvin un grand joueur ? Pauwels s'étouffe !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Jacques-Henri Eyraud a fait de Florian Thauvin un joueur presque intransférable, sauf contre une montagne d'argent. Et cela n'a pas empêché quelques rumeurs de circuler sur l'intérêt de plus clubs européens pour l'international de l'OM. Mais pour Stéphane Pauwels, Florian Thauvin doit et va rester à l'Olympique de Marseille pour une raison très simple que le consultant de la chaîne L'Equipe a résumé.

« Je pense que Florian Thauvin doit rester à l’OM car c’est son niveau, c’est un bon joueur, mais ce n’est pas un grand joueur. Thauvin correspond à ce projet de l’OM, mais on a vu en finale de l’Europa League que c’est plus compliqué pour lui aussi. Il est à son niveau dans un club français qui veut jouer le Top 3. Je ne pense pas du tout que Thauvin puisse être un jour titulaire au Bayern, au Barça...il n’a pas le niveau. Et cela même si c’est un joueur que j’aime bien (...) Regardez son parcours, c’est un joueur qui a besoin d’un vrai rapport avec son entraîneur et il ne peut pas aller dans un environnement qu’il ne connaît pas », a expliqué Stéphane Pauwels concernant Florian Thauvin, qu'il ne voit donc pas bouger lors du mercato 2018 de l'Olympique de Marseille. Les supporters de l'OL s'en contenteront...