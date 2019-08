OM : Thauvin sacrifié au mercato, Villas-Boas s'interpose !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Florian Thauvin n’est pas certain de rester à l’Olympique de Marseille, bien au contraire. En effet, Canal Plus indiquait samedi que le club phocéen pourrait recevoir dans les prochains jours une offre du FC Valence pour l’international tricolore, et que la volonté du joueur, qui n’ira cependant pas au clash, est de signer en Espagne afin de disputer la Ligue des Champions. Toutes les planètes semblaient ainsi alignées pour voir « Flotov » signer en Liga au mercato. Sauf que selon RMC, André Villas-Boas s’oppose à la vente du natif d’Orléans…

« Les attentions se concentrent désormais sur la plus grosse valeur marchande de l’OM, Florian Thauvin. Un dossier qui pourrait grandement embarrasser les dirigeants marseillais. André Villas-Boas a accepté l’idée que le recrutement de l’OM serait réduit cet été. Mais le Portugais souhaiterait, en contrepartie, ne pas perdre son meilleur buteur » indique le média, précisant par ailleurs que l’Olympique de Marseille souhaite toujours recruter Valentin Rongier, en plus d’un latéral gauche. Autant dire qu’il devrait y avoir encore de nombreux mouvements au mercato à Marseille, malgré les moyens très réduits à disposition.