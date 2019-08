OM : Thauvin ou rien, le mercato de Marseille est bloqué

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin n’a pas prolongé son bail avec le club phocéen.

Et pour cause, l’international tricolore souhaite être revalorisé de manière à devenir le joueur le mieux payé de l’effectif phocéen. L’OM n’ayant clairement pas les moyens d’offrir un salaire plus juteux qu’il ne l’est déjà à son meilleur joueur pour l’instant, les positions sont figées et cela doit assurément donner des maux de têtes à Jacques-Henri Eyraud, lequel serait sans doute soulagé s’il parvenait à vendre Florian Thauvin au prix fort cet été, aux alentours de 50 ME. D’autant que selon LePhocéen, le champion du monde 2018 est le seul candidat crédible au départ en cette fin de mercato.

« Qui reste-t-il comme potentiels partants ? Morgan Sanson ? Le club attend une somme importante et les prestations récentes du milieu relayeur marseillais ne devraient pas permettre de l'obtenir. Kevin Strootman ? Son salaire est un très gros obstacle et lui aussi ne présente pas toutes les garanties sportives pour rassurer un potentiel acheteur. Maxime Lopez ? Les clubs espagnols notamment pourraient encore bouger, mais ils semblent tous avoir fait d'autres choix. Alors qui ? A part un éventuel départ de Boubacar Kamara s'il ne signe pas de prolongation, le seul vrai candidat semble encore et toujours Florian Thauvin » résume le média marseillais, pour qui un départ de Florian Thauvin pourrait donc toujours être d’actualité, malgré les déclarations de Villas-Boas mercredi, lequel indiquait que selon lui, son attaquant était certain à 90 % de rester.