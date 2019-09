OM : Thauvin ne va pas mieux, l'opération envisagée !

Dans : OM, Ligue 1.

Timidement de retour lors du match face à Saint-Etienne, Florian Thauvin ne parvient pas à retrouver l’intégralité de ses moyens.

Touché à la cheville lors de la première tournée de l’OM cet été, le champion du monde semblait souffrir d’une grosse entorse de la cheville droite. Plus d’un mois plus tard, l’ancien bastiais finissait par reprendre le chemin des terrains par 10 minutes face aux Verts. Dans les jours suivant, sa cheville était toujours douloureuse, et il a du zapper deux entrainements cette semaine. Il préfère consulter différents avis et selon L’Equipe, l’opération est désormais envisagée.

Ce ne serait clairement pas anodin, puisque cela représenterait une absence d’un minimum de trois mois, sans compter les deux mois de perdus depuis sa blessure en Ecosse, le 14 juillet. Un véritable coup dur qu’André Villas-Boas, qui compte beaucoup sur Florian Thauvin pour réveiller son attaque, redoute forcément. Surtout que, ironie du sort, en recrutant Valentin Rongier après la fin du marché des transferts, l’OM n’a plus de joker pour un recrutement offensif supplémentaire. Même si, opération ou pas, ce n’est pas particulièrement à l’ordre du jour non plus. En attendant, la cheville de « Flotov » n’a pas fini d’inquiéter le club provençal et ses supporters.