OM : Thauvin et son baratin, Di Meco n'y croit pas

Dans : OM, Ligue 1.

Questionné sur la récente sortie médiatique de Florian Thauvin du côté de l'Olympique de Marseille, Éric Di Meco a tenu à dire ses quatre vérités.

« La discussion entre les joueurs dans le vestiaire a été importante. Il a fallu que chacun donne son avis pour retrouver le chemin de la victoire. Cette semaine, il y a eu des échanges qui n’avaient jamais eu lieu, des discussions qui ont fait du bien à tout le monde. Dans les autres discussions, on a tourné autour du pot. Là, autant les plus jeunes que les plus anciens, tout le monde a été capable d’entendre ce qu’on lui a reproché ». Présent en conférence de presse avant le match dominical du club phocéen face à l'AS Monaco, Florian Thauvin n'a pas hésité à dire que le vestiaire de l'OM avait enterré la hache de guerre. Quelques jours après l'humiliation subie contre Andrézieux en 32es de finale de la Coupe de France (0-2), le groupe marseillais se dit donc prêt à repartir de l'avant pour la deuxième partie de saison. Sauf que selon Éric Di Meco, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air du côté du Vélodrome.

« Je ne suis pas d'accord avec Thauvin. Lui, il fait sa mise au point car ça le concerne. Il veut se défendre, et ça peut marcher. Mais je sais qu'il n'y a pas une bonne ambiance dans le vestiaire de l'OM. Mais ça dure depuis des années, et l'an dernier, ça a été masqué par l'épopée en Coupe d'Europe et l'objectif d'aller à la Coupe du Monde pour beaucoup, ce qui a fait qu'ils ont tous tiré dans le même sens. Déjà quand tu n'as pas de résultats dans un vestiaire, et même quand tu t'entends super bien, c'est difficile à vivre... Là, les gars s'entendent moyen, et sans résultats, ça se ressent sur le terrain. Je suis désolé. J'ai quelques indicateurs qui me font dire que dans ce vestiaire, il n'y a pas une superbe ambiance, c'est tout... », a avoué, sur les ondes de RMC, l'ancien joueur de l'OM, qui estime donc que Rudi Garcia a déjà perdu ses joueurs. Pas de quoi rassurer les supporters phocéens, même si l'OM peut désormais se concentrer exclusivement sur le championnat.