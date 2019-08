OM : Thauvin et le mercato, une offre que Marseille ne refusera pas

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

André Villas-Boas l'a confié mercredi en conférence de presse, il estime à 90% les chances de Florian Thauvin de rester à l'Olympique de Marseille lors de ce mercato, l'entraîneur portugais précisant que son champion du monde lui avait dit qu'il était heureux à l'OM. Bien évidemment, on voit mal Florian Thauvin dire le contraire à AVB, mais on sait que pour l'instant les clubs intéressés par Thauvin ne se bousculent pas. Et ce jeudi, selon L'Equipe, la situation du joueur marseillais paraît nettement moins claire alors que l'on a entamé la dernière ligne droite du mercato estival. En effet, le quotidien sportif affirme que le clan Thauvin regarde toujours l'évolution du marché des transferts en Europe, et notamment les décisions de Valence, cité depuis des semaines comme le point de chute numéro 1 pour Flotov.

Seul problème, les 420.000 euros empochés chaque mois par Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille, et le prix qui évolue entre 30 et 40ME font réfléchir les dirigeants du club espagnol. Mais si une offre d'un tel niveau arrive alors l'OM ne dira pas non c'est une évidence. « AVB sait qu’il y a des offres qu’on ne peut pas refuser », précise une source interne au club phocéen. D'autant plus que dans le même temps, Kevin Strootman et Morgan Sanson n'ont également aucune précision. Florian Thauvin est donc toujours la tête de gondole de l'Olympique de Marseille, même si l'OM prend le risque qu'il parte libre en 2021, ce que des proches du joueur envisagent désormais très clairement.