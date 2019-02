OM : Thauvin dégonfle la polémique provoquée par une vidéo

Dans : OM, Ligue 1.

Sans vraiment le vouloir, Mario Balotelli a déclenché une petite polémique via les réseaux sociaux. En effet, privés d'avion pour le retour de Dijon en raison d'une panne, les joueurs de l'OM ont pris le bus pour rentrer de Bourgogne, et à l'occasion d'une pause sur une aire d'autoroute l'attaquant italien de Marseille s'est filmé avec Florian Thauvin. Et on peut entendre le champion du monde français lancer un « Où est Kostas ? », ce qui a déclenché un fou rire.

Il n'en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s'enflamment sur cette petite pique de Florian Thauvin à destination de l'attaquant grec qui a quitté l'Olympique de Marseille lors du récent mercato. Samedi midi, agacé de voir que cette histoire enflait, le joueur phocéen a relayé un message sur Twitter, lequel disait très clairement : « L'art de vouloir créer des problèmes là où y'en a pas ». Florian Thauvin a tout dit.