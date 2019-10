OM : Thauvin a refusé une grosse offre, merci qui ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Florian Thauvin était clairement le joueur le plus susceptible de quitter l'Olympique de Marseille en fin de mercato, le Champion du monde de l'OM ayant tapé dans l'oeil de quelques clubs étrangers ayant des moyens financiers pouvant convaincre les dirigeants phocéens de lâcher leur joueur. Mais finalement Florian Thauvin n'a pas bougé, et même s'il est out sur blessure, c'est bien sous le maillot de l'Olympique de Marseille qui jouera cette saison. Cependant, Jean-Pierre Bernès, qui est l'agent de Florian Thauvin, a avoué qu'une belle offre lui était parvenue concernant le joueur de l'OM, mais qu'il lui avait suggéré de la refuser.

« Comme chaque fin de saison, Florian Thauvin a étudié ce qui se présentait sur le marché. Il y avait l’offre de Valence qui pouvait être intéressante. Par mon expérience, je lui ai conseillé de rester à l’OM. C’est une année importante, car il y a un Euro 2020 qu’il va se préparer. Je pense qu’il faut faire attention aux choix que l’on fait », a reconnu l'expérimenté Jean-Pierre Bernès, lequel a donc été ravi d'apprendre que Florian Thauvin suivait son avis et continuait sa carrière à l'Olympique de Marseille. Pour rappel, ce dernier a un contrat jusqu'en 2021 avec l'OM, reste à savoir si le club provençal lui proposera de prolonger.