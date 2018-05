Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Florian Thauvin (après la défaite de l’OM en finale de l’Europa League) : « C’est dommage. Cela me fait mal au cœur. On a fait un très beau parcours. On aurait aimé être récompensé. Mais c'est le foot. Face à des équipes comme ça, on n'a qu'à apprendre et tirer des conclusions. C'est une grande équipe. Ils étaient tous regroupés au début du match et n'ont pas pris de but, et derrière, ils en ont mis trois. La sortie de Dimitri nous fait mal aussi. Beaucoup de choses ne nous ont pas été favorables lors de cette finale. On apprend.»