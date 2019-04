OM : Thauvin a dit des « bêtises », la réaction de Rudi Garcia est royale

Dans : OM, Ligue 1.

Vendredi dernier, dans la foulée de la défaite de l'Olympique de Marseille, Florian Thauvin s'était livré à une étonnante séance de confession dans la zone mixte du stade bordelais. Le champion du monde de l'OM reconnaissait tour à tour que ses coéquipiers et lui avaient été nuls, que Marseille ne méritait pas de finir sur le podium et encore moins d'avoir une place en Ligue des champions en fin de saison. Forcément, ce genre de discours est rare après un match.

Mais ce jeudi, Rudi Garcia a reconnu que si Florian Thauvin avait clairement craqué, il ne lui en voulait pas trop, confiant avoir lui aussi parfois tenu des propos pas à la hauteur. « La déclaration de Flo Thauvin, c'est une réaction à chaud, et parfois, à chaud, on manque de lucidité et on peut dire des bêtises. Ben oui, clairement il a dit des bêtises. Mais cela arrive, moi aussi, cela m'est arrivé, à chaud, d'être tellement frustré que les mots dépassent la pensée », a reconnu l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui ne tiendra pas rigueur à Florian Thauvin de cette communication pour le moins franche et directe après la défaire face aux Girondins de Bordeaux. Le joueur de l'OM sait cependant qu'il devra éviter de renouveler ce genre de prestation face aux médias.