OM : Terrible accusation contre Kostas Mitroglou

Dans : OM, Ligue 1.

Officiellement, le soutien est total de la part de Rudi Garcia, des joueurs et des dirigeants de l'Olympique de Marseille pour Kostas Mitroglou. Encore une fois transparent dimanche en Coupe de France face à Valenciennes, l'attaquant grec recruté au dernier jour du mercato estival a été copieusement sifflé par les supporters de l'OM. Dimitri Payet et Rudi Garcia sont rapidement venus dire que cela n'était pas logique, Kostas Mitroglou ne méritant pas un tel comportement.

Mais du côté de RMC, on donne une version moins romantique de la situation. Car la radio, citant une source interne au vestiaire marseillais, affirme que le cas Kostas Mitroglou énerve tout le monde. « Il y a des choses que l’on ne peut pas lâcher face aux micros. Mais personne n’est dupe. On a envie de l’aider, mais on peut parfois avoir l’impression qu'on joue à 10 quand Mitroglou est sur la pelouse. Et quand le coach l’a sorti, on savait que le stade allait siffler. C’est dur, mais personne n’a été surpris », a cité ce membre de l'OM. La situation est telles que les dirigeants pourraient finalement laisser partir Kostas Mitroglou sous forme de prêt dès ce mois de janvier, histoire de lui laisser se refaire un moral avant de revenir l'été prochain.