OM : « Tapie nous achetait le match, et en plus on recevait la prime de victoire »

Dans : OM, Ligue 1.

Véritable légende du football croate, Alen Boksic est revenu sur sa carrière dans une émission de la télévision locale.

Dans une ambiance très décontractée, l’ancien avant-centre de l’OM est même revenu sur les sulfureuses années 1990, où il a remporté la Ligue des Champions avec le club provençal. Une époque complètement folle et qui a clairement marqué le joueur passé ensuite par la Lazio Rome et la Juventus Turin notamment. Dans cet entretien sur Vecernji, le Croate revient aussi sur l’affaire VA-OM sans prendre de gants.

« Je suis récemment revenu à Marseille, on nous a reçus pour les 25 ans de la victoire en Ligue des Champions. Je me suis immédiatement souvenu de beaucoup de détails. Nous avions une grande équipe et le meilleur président. Un jour, il nous a achetés un match, et en plus, on a eu la prime de victoire à ce match (rires). A la fin, il a terminé en prison, mais nous avons tous eu notre victoire », a expliqué Alen Boskic, qui fait bien évidemment référence au match acheté face à Valenciennes, qui avait débouché sur la relégation du club et la condamnation de Bernard Tapie, même si au final en effet, l’OM a bien été le premier, et le seul, club français à remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes.