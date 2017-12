OM : Taper sur Mandanda ? Garcia n'est pas fou à ce point-là

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’une grosse boulette dès l’entame du match sur le but de Nabil Fekir contre Lyon dimanche soir (2-0), Steve Mandanda a sérieusement compliqué la tâche de l’OM.

Après la rencontre, l’international français de 32 ans a d’ailleurs reconnu qu’il était le principal responsable de la défaite de l’équipe olympienne à Décines. En revanche, Rudi Garcia a refusé de taper sur l’ancien capitaine du club. Après la rencontre, le coach de l’OM a même publiquement défendu celui qui a également été l’auteur d’une petite bourde à Montpellier il y a deux semaines face à Sio.

« Après la faute de main de Steve, il restait 84 minutes. Il nous a assez pris de points depuis le début de saison et on ne peut pas lui en vouloir de cette erreur. C'est un grand professionnel. Il va s'en vouloir mais il ne faut pas du tout. Sur le contenu, je suis plutôt satisfait de ce qu'ont produit les joueurs. Nous n'avons pas été déstabilisés par ce but concédé rapidement. Nous avons perdu car nous n'avons pas su marquer et nous sommes tombés sur un grand gardien. Nous décrochons à trois points de Monaco et Lyon. Il faut gagner contre Troyes mercredi » a lâché l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, conscient de l’apport considérable de Steve Mandanda depuis le début de la saison. Le gardien de but phocéen aura à cœur de se rattraper dès mercredi à l’occasion de la réception de Troyes pour le dernier match de l’année 2017…