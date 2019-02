OM : Sur un siège éjectable, Garcia lâche une menace énigmatique

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia n’est plus l’homme de la situation à l’Olympique de Marseille. Cela fait un petit moment que les supporters phocéens partagent cet avis, mais la direction olympienne n’a toujours pas pris la décision de se séparer de son coach, pourtant 10e de Ligue 1 en ce mois de février. Néanmoins, l’étau se resserre autour de l’ancien manager du LOSC, qui sera sur la sellette en cas de défaite face aux Girondins de Bordeaux mardi. Mais selon les échos obtenus par La Provence, Rudi Garcia a récemment expliqué à son entourage qu’il ne sera pas le seul à « sauter ». Un message énigmatique qui devrait en inquiéter plus d’un à Marseille, à commencer par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta…

« Dans les travées du stade Auguste-Delaune, des rumeurs farfelues circulaient concernant l’avenir de Rudi Garcia plus que jamais plombé par un bilan difficilement défendable. Il continue pourtant à jouir du soutien présidentiel et de celui de l’actionnaire. Ce dernier, loin de Marseille, reste focalisé sur la possibilité de se refaire la cerise. Possible en théorie, mais hautement improbable pour cet OM qui n’a gagné qu’un seul match sur ses douze dernières sorties et cafouille trop souvent son football. "Je ne partirai pas seul", a-t-il expliqué récemment en privé sans s’étendre davantage sur l’identité de ceux qui "sauteraient" à ses côtés » explique le quotidien La Provence dans ses colonnes ce lundi. Reste à savoir si le coach de l’OM faisait référence à ses dirigeants, à son staff ou à certains de ses joueurs.