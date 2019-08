OM : Stupeur, le gros coup Sturridge tenté par Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Après s’être offert les services de Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors, l’Olympique de Marseille va-t-il tenter de recruter un second attaquant ? Valère Germain ne faisait pas l’unanimité, loin de là, l’hypothèse est plausible. Et selon les informations du Telegraph, c’est un gros coup que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta aimeraient tenter. En effet, le récent 5e de Ligue 1 serait tout simplement à fond sur la piste menant à Daniel Sturridge, libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier et la fin de son aventure avec Liverpool.

Reste que dans ce dossier, Marseille devra terrasser la concurrence d'une bonne dizaine de clubs. En effet, la liste des prétendants de l’international anglais est longue comme le bras : Trabzonspor, Fenerbahçe, Besiktas, DC United, Philadelphia Union, Leganès, Real Valladolid, Betis, Bologne, Francfort et un club du Qatar seraient ainsi sur les rangs. Autant dire que les clubs intéressés sont nombreux, mais Marseille possède un atout de premier choix, André Villas-Boas. Le Portugais a entraîné Daniel Sturridge à Chelsea, un élément qui pourrait peser lourd dans la balance. Financièrement, l’opération semble tout de même compliquée puisque selon Foot-Mercato, c’est un salaire annuel net de 3 ME et une prime à la signature de 2 ME que souhaite percevoir Daniel Sturridge…