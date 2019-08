OM : Stupéfaction et coup de froid sur le mercato à Marseille !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Du côté de Marseille, les arrivées de Dario Benedetto et d’Alvaro Gonzalez ont rassuré André Villas-Boas. Surtout, elles ont répondu à un besoin impératif de renfort, ne serait-ce que de manière quantitative. Désormais, c’est au poste de latéral gauche que les fans aimeraient voir arriver une recrue, alors que Jordan Amavi déçoit, semaines après semaines. Mais à la stupéfaction générale, le coach portugais a annoncé ce jeudi devant les médias que le mercato de l’Olympique de Marseille était peut-être d’ores et déjà clos.

« Le mercato anglais se réveille au dernier jour, mais là, on n’a rien reçu pour l'instant, pas de faxs, pas de mails. C'est une bonne chose » a confié AVB, qui souhaite notamment conserver Morgan Sanson, avant de poursuivre. « On est dans une situation difficile pour investir. Il est possible que le mercato soit déjà terminé pour nous. On va compter sur les joueurs qui sont là et ça vaut aussi pour le poste du latéral gauche même si on cherche de la concurrence pour ce poste » a indiqué André Villas-Boas, expliquant clairement qu’il souhaitait la venue d’un latéral gauche mais que pour l’heure, la tendance n’était pas à un nouvel achat durant le mercato.