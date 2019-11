OM : Strootman visé par une offre tordue, Marseille hésite

Dans : OM.

Ce sera l’une des missions de l’OM cet hiver, se séparer de Kevin Strootman permettrait d’alléger grandement la masse salariale du club, et peut-être de recruter un véritable numéro 6.

L’été dernier, cette mission avait été un échec total, le Néerlandais n’intéressant pas grand monde avec son gros contrat et le salaire qui va avec. L’ancien de la Roma n’a pas spécialement rétabli la donne sur le plan sportif, mais son profil de joueur expérimenté dans l’entrejeu intéresse visiblement encore du monde, et même un peu plus que par le passé. Everton était le premier club annoncé sur les rangs du Marseillais, avant que l’intérêt du Milan AC et de l’Inter Milan ne filtre cette semaine.

Cette fois-ci, des sources anglaises indiquent que West Ham s’est mis sur les rangs avec une proposition qui pourrait intéresser l’OM. Il s’agirait d’un prêt avec prise en charge de la majeure partie du salaire, suivi d’une option d’achat non obligatoire à hauteur de 15 ME. Il faudrait donc que Strootman se montre particulièrement convaincant avec les Hammers pour provoquer cet achat définitif, mais le simple fait de soulager l’Olympique de Marseille d’une grande partie du salaire du Néerlandais pourrait avoir son intérêt sur le plan financier. Néanmoins, il n’y aurait pas de vente, donc de départ et peu de possibilités économiques de le compenser au final, donc il n'est pas si évident que cela pour l'OM de dire oui à la formation de Premier League.