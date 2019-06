OM : Strootman symbole du désastre, Djellit accuse

Dans : OM, Mercato.

Durant le prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille va devoir dégraisser son effectif avant de recruter.

Pour proposer un groupe digne de ce nom à André Villas-Boas, en vue de l’objectif du podium, Andoni Zubizarreta devra faire fort. Sous la pression du fair-play financier de l’UEFA, le club phocéen doit céder plusieurs joueurs à gros salaire. Ce qui sera potentiellement le cas de Kevin Strootman, qui a appris une mauvaise nouvelle avant de partir en sélection. « Lors d'une discussion avec le président, il m'a dit que je représentais une dépense importante pour le club et qu'il était difficile de me garder sans la Ligue des Champions. Ils veulent se débarrasser de moi », a lancé le milieu néerlandais. Une sortie médiatique montrant que le joueur de 29 ans n’est plus en odeur de sainteté depuis la mise à l’écart de Rudi Garcia.

Ce qui n’étonne même pas Nabil Djellit‏. « Strootman dit : "Ils veulent se débarrasser de moi". Un signal désastreux. JHE a donné les pleins pouvoirs à Garcia pour lui faire plaisir. Il n'est plus là, et maintenant il se retrouve dans la m.... Quant à KS, la Roma n'en voulait plus, l'OM n'en veut plus. Très dur à vendre », a lancé, sur Twitter, le journaliste, qui sait que Marseille va galérer comme jamais pour se débarrasser des cadres grassement payés, à l’image aussi de Rami ou de Payet.