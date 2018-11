OM : Strootman ne brille pas à l'OM, il a une explication étonnante

Dans : OM, Ligue 1.

S’il a livré quelques bons matchs à l’OM notamment face au PSG ou à Monaco, Kevin Strootman est encore loin du niveau espéré par Rudi Garcia.

Néanmoins, le coach phocéen maintient sa confiance à l’international néerlandais, qu’il connaît parfaitement. Mais dans une interview accordée à beIN SPORTS, l’ancien métronome de l’AS Roma a expliqué qu’il avait besoin de ses coéquipiers pour être à son meilleur niveau. Les partenaires de Kevin Strootman sont donc prévenus, il va falloir élever leur niveau de jeu dans les prochaines semaines.

« À mon âge, il faut être à son meilleur niveau. J’ai 28 ans, on dit que je suis dans mes meilleures années, je l’espère et je travaille dur pour ça. Je sais où je peux faire mieux. Je veux être important pour l’équipe, j’ai besoin des autres joueurs pour ça. Si l’équipe fonctionne bien, je peux bien jouer, je ne suis pas un joueur qui peut dribbler trois joueurs et marquer un but de 50 mètres, je ne suis pas un joueur comme ça, j’ai besoin de l’équipe, et ensuite, je peux aider » a expliqué le Néerlandais, qui sera encore très attendu ce dimanche contre Dijon. Et pour cause, il a notamment été préféré à Morgan Sanson, pourtant très bon depuis le début de la saison.