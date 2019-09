OM : Strootman n'a pas d'amis, il préfère en rire

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, les joueurs de l’Olympique de Marseille étaient logiquement euphoriques après leur victoire contre l’AS Monaco (3-4). Il faut dire que le scénario fût totalement dingue à Louis II, où les partenaires de Dario Benedetto ont remonté un handicap de deux buts. Après le match, les Marseillais ont laissé éclater leur joie, notamment sur les réseaux sociaux où de nombreux selfies de groupes ont été postés par Morgan Sanson, Alvaro Gonzalez, Bouna Sarr ou encore Maxime Lopez.

Le point commun entre les différents clichés postés sur les réseaux sociaux, c’est qu’un certain Kevin Strootman n’apparaît pas. Et pour cause, le Néerlandais semble être le loup solitaire du vestiaire. La preuve, sur son compte Twitter, l’ancien de l’AS Roma a posté une photo de lui dans les bains froids de Louis II en lâchant « Avec mes amis ». Une manière ironique de montrer que les autres Marseillais l’ont visiblement snobé au moment de prendre les selfies de la victoire même si évidemment, Kevin Strootman n’est pas écarté par ses partenaires à Marseille. Et il le fait savoir avec une belle auto-dérision.