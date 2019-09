OM : Strootman, le boulet à 5ME encore accusé

Dans : OM, Ligue 1.

Son nom est régulièrement revenu du côté de l'Olympique de Marseille lors du récent mercato, mais finalement Kevin Strootman est resté à l'OM, aucun club n'ayant fait une proposition à Jacques-Henri Eyraud pour le milieu international néerlandais. André Villas-Boas ayant confiance en l'ancien joueur de l'AS Rome, il a été titulaire six fois lors des sept matchs joués par Marseille en Ligue 1, certains espéraient un retour à son meilleur niveau de Kevon Strootman, souvent critiqué, et même durement, la saison passée. Et ce mercredi, après le triste nul de l'Olympique de Marseille à Dijon, lanterne rouge du Championnat, le Néerlandais a les oreilles qui sifflent.

Dans La Provence, c'est clairement la fête à Kevin Strootman. « Encore aligné en sentinelle, le Néerlandais a été médiocre. Pas forcément mauvais, mais surtout pas bon, sans aucun dépassement de fonction alors que l’équipe, privée de quatre éléments, avait besoin de son aide. Pour preuve, il a donné un seul bon ballon en 90 minutes… », lance Jean-Claude Leblois. Il est vrai que face au DFCO, qui n'est pas réellement l'adversaire le plus fort de Ligue 1, Kevin Strootman est retombé dans ses travers, n'apportant pas grand-chose à son équipe. De quoi forcément faire tousser pour un joueur qui gagne 5ME par an et a encore un peu moins de 4 ans de contrat.