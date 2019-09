OM : Strootman coûte une blinde, il veut le rendre à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique de Marseille au mercato 2018 moyennant un chèque de 25ME envoyé à l'AS Rome, Kevin Strootman a en plus hérité d'un très beau salaire de près de 5ME par saison. Ajoutez à cela un contrat le liant jusqu'en 2023 avec le club phocéen, et vous obtenez une grosse attente des supporters, lesquels estiment que dans ces conditions-là, le milieu de terrain néerlandais a le devoir de tout donner pour le maillot marseillais. La saison passée a clairement été ratée par Kevin Strootman, et si le championnat 2019-2020 commence mieux, et si André Villas-Boas lui fait une confiance absolue, le joueur néerlandais sait qu'il doit et peut faire mieux.

Avant de défier le Stade Rennais au Vélodrome, l'ancien romain a reconnu qu'il voulait rendre à l'OM tout ce que le club lui donnait. « L'OM a payé beaucoup d'argent pour moi, je le sais. C'est une responsabilité en plus. Le foot fonctionne comme ça, ce n'est pas grave. Je veux que tous les supporters soient contents de moi. Je veux jouer avec mes qualités et aider l'équipe », a confié Kevin Strootman, placé sur la liste des transferts durant le dernier mercato estival, mais pour qui les dirigeants marseillais n'ont reçu aucune offre.