OM : Strootman au cœur d'un deal inattendu au mercato ?

Dans : OM.

Cet hiver, la mission principale du directeur sportif Andoni Zubizarreta sera d’alléger la masse salariale de l’effectif marseillais. Kevin Strootman, remplaçant au salaire XXL, est concerné.

Et pour cause, l’international néerlandais pèse lourd dans les finances de l’Olympique de Marseille avec des émoluments estimés à environ 500.000 euros par mois et un statut de remplaçant lors des derniers matchs. Assurément, la priorité de l’état-major phocéen sera donc de trouver une porte de sortie à l’international néerlandais, même en prêt, tant que le salaire de ce dernier est pris en charge par un autre club. Ce week-end, le nom de Kevin Strootman a été associé à West Ham, avec une possible offre de prêt avec option d’achat non-obligatoire, estimée à 15 ME.

En ce début de semaine, c’est en Italie que l’on parle du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, selon Tutto Mercato Web, le profil de l’ancien Romain plairait beaucoup à l’état-major du Milan AC, qui recherche activement un milieu de terrain au profil assez défensif dans l’optique du mercato hivernal. Kevin Strootman n’est pas le seul joueur à figurer dans les petits papiers de Paolo Maldini puisque le club lombard lorgne également Granit Xhaka, à qui Unai Emery a récemment retiré le brassard de capitaine suite à des incidents avec les supporters d’Arsenal. C’est donc vers une finale Strootman-Xhaka que l’on semble se diriger en interne à Milan, où un renfort est nécessaire dans ce secteur de jeu. Reste à voir si financièrement, le club italien a les moyens de satisfaire l’Olympique de Marseille…