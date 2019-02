OM : Stop, Rudi Garcia n'a pas l'intention de démissionner !

Dans : OM, Ligue 1.

C'est sur fond de rumeurs d'un possible limogeage que Rudi Garcia s'est présenté ce lundi après-midi en conférence de presse à la veille d'un OM-Bordeaux devenu décisif dans la quête d'une éventuelle place sur le podium. Si l'Olympique de Marseille s'incline encore une fois au Vélodrome, alors le club phocéen pourra dire adieu à son rêve de Ligue des champions, puisque Lille et Lyon comptent actuellement 15 et 12 points d'avance sur l'OM. Même même si le climat est plus que tendu, Rudi Garcia n'a pas du tout l'intention d'abandonner sa mission comme les supporters le réclament.

Et le coach marseillais a remis les pendules à l'heure. « On est venu me chercher pour un projet et j’entame ma deuxième saison pleine, car j’étais arrivé en cours de saison. On travaille de manière acharnée, moi personnellement ainsi qu'Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud. Il n’y a pas de changement dans notre manière de travailler par rapport à l’année dernière et on est déçu par les résultats. Le reste, c’est de la littérature. Je donne le meilleur de moi-même et je n’ai pas fini de le donner, avec l’espoir de remonter vite la pente pour que ce ne soit pas une saison ratée. Il y a encore plein de belles choses à faire ici. Je suis à fond dedans », a prévenu Rudi Garcia, qui ne voit aucune raison de jeter l'éponge à ce stade de la saison. Reste à savoir ce qu'il en sera si l'Olympique de Marseille rate encore le podium de la Ligue 1, qui plus est avec des parcours désastreux en Europa League, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France.