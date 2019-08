OM : Star du mercato, Benedetto a une mission colossale

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Rentré en cours de jeu face à Reims samedi après-midi, Dario Benedetto devrait être titulaire contre Nantes la semaine prochaine à la pointe de l’attaque marseillaise. Assurément, l’attaquant argentin sera attentivement observé. Et pour cause en Provence, on prie pour que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta aient enfin déniché un grand attaquant. Un grand attaquant, Kostas Mitroglou n’en a pas été un du côté de Marseille. Et pour Denis Balbir, la mission de Dario Benedetto est clairement de faire oublier l’énorme flop que le Grec a représenté ces derniers mois.

« Même s’il a sans doute du talent et qu’il a été habitué à la pression à Boca, Benedetto n’est jamais sorti d’Amérique du Sud. L’Europe, ce n’est pas le même football. Ce qui m’inquiète, c’est que l’OM est déjà en situation d’urgence et qu’on ne lui laisserait pas forcément de temps. Il ne faudrait pas que les fans marseillais tombent dans la sinistrose en se disant que ce Benedetto n’est finalement qu’un Mitroglou en puissance… Il y a tout un tas de paramètres qui font que rien n’est gagné pour lui. Il faut vraiment que Benedetto marque vite son premier but » a indiqué le chroniqueur de But Football Club, pour qui l’ancien buteur de Boca Juniors devra vite chasser le fantôme de Kostas Mitroglou au mercato…