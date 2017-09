OM : Sortie de route à Salzbourg, Garcia répond déjà aux critiques

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après la défaite 1-0 à Salzbourg en Europa League : « Je suis déçu, car nous avons fait une belle première période, dynamique, mais dans la deuxième on a été médiocre. Face à Salzbourg, qui n'était pas plus fort, il aurait fallu être capable de prendre au moins un point, et là on n'a pas su ne pas perdre. La rotation? Je ne peux pas dire que le groupe est important et ne pas m'en servir, il était prévu que je fasse souffler Steve (Mandanda) et je n'ai pas pu utiliser Dimitri (Payet), mais ils joueront dimanche (à Nice). Je ne regrette aucun choix, car faire entrer Germain, Sanson ou Lopez cela n'affaiblissait pas l'équipe. Dans un match serré, il aurait fallu être capable d'élever le niveau, et c'est aux offensifs de faire la différence. En deuxième mi-temps on n'a eu que deux occasions, ce n'est pas suffisant. Rien n'est perdu, mais on perd la première place. On a échoué dans l'objectif, maintenant il nous faudra battre Guimaraes mais aussi Salzbourg lors de la dernière journée. Mitroglou, je ne pensais pas le faire rentrer alors qu'on était mené 1-0, mais à ce moment-là j'avais besoin d'un attaquant supplémentaire ».