OM : Son guerrier lui manque, AVB croise les doigts

Dans : OM, Ligue 1.

Face à Strasbourg dimanche soir, c’est Duje Caleta-Car qui accompagnait Boubacar Kamara en défense centrale.

La donne sera-t-elle différente une semaine plus tard au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain ? La question se pose du côté du staff marseillais et du coach André Villas-Boas. Et pour cause, absent depuis le 21 septembre et une blessure au genou contractée face à Montpellier, Alvaro Gonzalez est sur le chemin du retour. Selon les informations récoltées par RMC Sport, l’ancien de Villarreal était même tout proche de signer son retour dans le groupe face à Strasbourg.

Néanmoins, les sensations ressenties par le joueur à l’entraînement n’étaient pas encore optimales et aucun risque n’a été pris. Mais pour le match face au PSG, AVB compte sur le come-back de son Espagnol, qu’il considère sans conteste comme le patron n°1 de sa défense grâce à sa grinta, sa science du placement et son expérience, que ni Caleta-Car ni Kamara ne possèdent. L’optimisme est de mise à Marseille concernant la participation d’Alvaro Gonzalez face au Paris Saint-Germain, mais le staff reste prudent. D’autant qu’il est évident qu’aucun risque ne sera pris alors que suivront des matchs contre Lille et Lyon au Stade Vélodrome pour ce qui concerne la Ligue 1…