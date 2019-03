OM : Son avenir à Marseille et en Bleu, Kamara calme tout le monde

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Victime d’une rude concurrence en première partie de saison, Boubacar Kamara (19 ans) s’est imposé dans la charnière de l’Olympique de Marseille.

Son association avec Duje Caleta-Car donne satisfaction à l’entraîneur Rudi Garcia qui n’ose plus toucher à son arrière-garde. Permettant ainsi au minot de réaliser l’un de ses rêves. « Avant j'étais dans les tribunes, maintenant je suis sur le terrain, c'est une fierté, a confié Kamara à l’AFP. C'est un honneur, toute famille originaire de Marseille aimerait que son fils joue pour l'Olympique de Marseille au plus haut niveau. »

Du coup, certains lui prédisent déjà une carrière entière au club phocéen. En discussion pour une prolongation, le défenseur central n’est pas contre mais… « De nos jours c'est rare qu'un joueur fasse sa carrière dans le même club, a-t-il tempéré. Pour l'OM, je le ferais, mais dans le foot, on ne sait pas ce qui se passera demain. Ça ne me poserait aucun problème de m'inscrire dans la durée, c'est mon club formateur, je me sens bien ici. »

Kamara vise l’EdF Espoirs

Lucide, l’international U20 français l’est également lorsqu’il évoque ses ambitions en sélection. « Les Espoirs, oui, j'y pense, il faut se fixer des objectifs. Les Bleus ? C'est vraiment trop tôt pour (en) parler, il y a beaucoup de joueurs devant moi. Les Espoirs, oui, mais l'équipe de France c'est largement trop tôt, il y a une très haute concurrence derrière Varane et Umtiti », a prévenu Kamara, qui vise l’Euro 2019 avec les Bleuets en juin prochain.