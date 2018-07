OM : Si Caleta-Car a signé, c'est aussi pour la furia du Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Il aura fallu attendre le 20 juillet pour que l’OM enregistre enfin une première recrue cet été. Il s’agit du très prometteur défenseur Duje Caleta-Car, qui arrive en provenance de Salzbourg après quatre confrontations avec Marseille la saison passée en Coupe d’Europe. Le nouveau numéro 15 du club provençal s’est présenté devant la presse, expliquant ses motivations et ses ambitions, et avouant sans problème que l’ambiance au stade Vélodrome avait aussi compté dans son choix. De quoi se mettre les supporters dans la poche d’entrée de jeu.

« Je suis très content de rejoindre l'Olympique de Marseille. Je ferai tout mon possible pour que l'équipe soit contente de moi et que nous remplissions ensemble nos objectifs. Je veux aider l'équipe à avancer. C'est un très grand club, avec des supporters exceptionnels. Le Stade Vélodrome et les supporters ont compté dans mon choix de signer à l'OM. Beaucoup de paramètres sont entrés en ligne de compte pour que je signe à Marseille. Je veux faire mon maximum pour mon nouveau club », a livré le défenseur croate, qui va ensuite prendre quelques jours de repos après une saison 2017-18 éprouvante, puisqu’elle aura duré, pour lui 368 jours…