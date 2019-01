OM : Ses stats et son avenir, les seules préoccupations de Thauvin

Dans : OM, Ligue 1.

Seul phare dans la grisaille marseillaise, Florian Thauvin ne parvient pas à empêcher son club de couler actuellement.

Le champion du monde français fait clairement le maximum pour aider son équipe à remonter la pente, mais l’OM continue d’enchainer les résultats inquiétants. Et selon L’Equipe, cette situation conforte de plus en plus l’ailier olympien dans son choix de vite partir en fin de saison pour rejoindre un club capable de l’aider à faire progresser sa carrière. Et pour Mathieu Grégoire, Florian Thauvin ne cache même plus qu’il joue uniquement sa carte perso sur cette deuxième partie de saison.

« Obnubilé par ses stats et ses ambitions personnelles, le champion du monde fête une passe décisive comme si c’était un but (contre Angers). S’il n’apparaît guère touché par la crise de son club, il préserve les apparences en ne critiquant jamais le coach ou ses coéquipiers. Sa pensée d’été est limpide : il veut voir plus haut et cela le motive au quotidien », explique ainsi le journaliste de L’Equipe dans un portrait peu flatteur pour « Flotov ». Si cette attitude est peu collective, nul doute que les supporters marseillais aimeraient tout de même avoir plus de joueurs dans leur équipe dont le niveau de performance est équivalent à celui de Florian Thauvin actuellement.