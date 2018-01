OM : Sanson touché au genou, l'OM croise les doigts

Dans : OM, Ligue 1.

Titulaire face à Strasbourg, Morgan Sanson est sorti en pleurs du Vélodrome ce mardi soir en seconde période. Sur une tentative de contre, le milieu de terrain a vu son genou ne pas tenir sur la torsion, et le joueur a immédiatement fait comprendre qu’il ne pouvait pas continuer. Un événement qui doit raviver de mauvais souvenirs à l’ancien montpelliérain, qui s’était gravement blessé au genou en avril 2015, et avait mis très longtemps avant de retrouver son niveau. Le staff médical et l'ensemble du club doivent certainement croiser les doigts pour éviter un diagnostic trop sévère pour Sanson.