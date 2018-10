OM : Sanson se donne deux ans pour atteindre cet objectif XXL

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur d’un excellent début de saison, Morgan Sanson s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1.

Apprécié des supporters phocéens et du staff de Rudi Garcia, le milieu relayeur de l’Olympique de Marseille est sans doute également observé par Didier Deschamps ces dernières semaines. Mais pour l’heure, l’ex-joueur du MHSC n’a toujours pas goûté à la sélection. A seulement 24 ans, Morgan Sanson ne désespère pas. Sur l’antenne de RMC, il a même avoué que son objectif était de participer à l’Euro 2020 avec les Bleus. Pas impossible, mais très ambitieux…

« J'essaie tous les week-ends d'être le plus performant possible pour arriver un jour à être en équipe de France. L'Euro 2020 ? Oui, c'est un objectif que je me suis donné. J'ai encore de longs mois pour être au point avec Marseille mais c'est un objectif » a confié celui qui devra composer avec la concurrence d’un certain Tanguy Ndombele, qui semble avoir un temps d’avance sur lui dans l’esprit de Didier Deschamps afin de remplacer Corentin Tolisso, qui ne reverra pas les Bleus avant au moins six mois. Au joueur de l’OM de faire le nécessaire pour instaurer le doute dans l’esprit du staff tricolore.