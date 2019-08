OM : Sanson, Rongier, Zubizarreta a un plan au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de plusieurs prestations très décevantes durant les matchs amicaux, Morgan Sanson n’est pas certain de rester à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, Everton et Crystal Palace courtisent le Marseillais, à moins de 24 heures de la fin du mercato anglais. Un départ semble envisageable, d’autant que selon le journaliste Nicolas Filhol, le directeur sportif Andoni Zubizarreta a sans doute une idée derrière la tête avec le recrutement de Valentin Rongier pour combler un éventuel départ de Morgan Sanson au mercato.

« La question à se poser, c’est est-ce que Sanson peut faire mieux que ce qu’il a fait contre Naples ? Car sur ce match, il n’a vraiment pas été bon. Moi je pense qu’il faut garder Lopez, ça c’est sûr. Pour le deuxième poste de relayeur, cela va se jouer entre Strootman et Sanson. J’ai l’impression que Zubizarreta a une idée derrière la tête avec Rongier même s’il est courtisé en Italie. Je pense que l’OM a envie d’un mec plus jeune dans ce milieu de terrain, d’injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu » a indiqué le journaliste de Football Club de Marseille, qui a tendance à faire confiance au directeur sportif marseillais. Pour rappel dans ce secteur de jeu, Marseille avait également ciblé Olivier Ntcham en début de mercato.