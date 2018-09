OM : Sans solution, Garcia menace de piocher en CFA

Dans : OM, Ligue 1.

Cette saison encore, l’effectif de l’Olympique de Marseille semble plutôt limité pour une équipe qui dispute l’Europa League.

Et ce n’est pas Rudi Garcia qui dira le contraire. Confronté à la blessure d’Adil Rami ainsi qu’aux suspensions de Jordan Amavi et Duje Caleta-Car, l’entraîneur olympien n’a plus trop le choix pour composer son arrière-garde. « Je suis presque imposé en défense », a reconnu le technicien face aux médias. Idem en ce qui concerne son milieu de terrain puisque Luiz Gustavo doit dépanner derrière, pendant que Morgan Sanson soigne son mollet.

« On n'aura pas Morgan donc au milieu aussi, si on ne peut pas y mettre Luiz, les choix se réduisent, a regretté Garcia, qui prie pour éviter d’autres coups durs. Il ne faudrait pas qu'on ait d'autres pépins aujourd'hui et demain sinon il faudra que je prenne un joueur de la CFA dans le groupe. On va incorporer des jeunes, cela leur permettra de voir comment cela se passe. » Pas l’idéal avant dimanche soir et le déplacement à Lille, l’une des équipes en forme depuis le début de l’exercice.