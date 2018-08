OM : Sans pitié, Riolo martyrise déjà Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Première défaite pour l’OM, et il n’aura pas fallu attendre puisque c’est à l’occasion du premier match à l’extérieur.

Les Olympiens ont eu beaucoup de peine à voir le jour face à des Nîmois déchainés et qui ont tenu à ce rythme pendant 90 minutes. Ce ne fut pas le cas de nombreux joueurs marseillais, et le 11 de départ choisi par Rudi Garcia ne lui donne donc pas raison sur cette rencontre. Les Mondialistes ont été à la rue, et l’animation offensive a été transparente avec un Payet moins en vue. De quoi inquiéter Daniel Riolo, qui demande déjà des comptes au coach phocéen, et ne veut pas entendre parler de l’arbitrage ce coup-ci.

« Comment va faire Garcia pour expliquer cette claque ? L’arbitrage c’est fini grâce à la VAR, il reste quoi ? Parler foot, enfin ? », a balancé le polémiste de RMC, qui aimerait bien connaître le projet de jeu marseillais, même s’il est difficile de tirer des conclusions après seulement deux matchs. Et pour le coup, Rudi Garcia et les Marseillais peuvent clairement parler de l’arbitrage, un pénalty assez net ayant été refusé à Germain pour un tirage de maillot dans la surface.