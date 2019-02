OM : Sans le vouloir, la LFP va aider Marseille à revenir sur le podium

Dans : OM, Ligue 1.

Suite à une réunion avec la direction, le staff et les joueurs de l'Olympique de Marseille, les ultras ont décrété l'union sacrée pour la suite de la saison.

Entre le club phocéen et ses supporters, la hache de guerre est bel et bien enterrée. S'estimant lésé par rapport à la décision de la commission de discipline de la Ligue, qui a prononcé un huis clos total du Vélodrome pour le match face à Bordeaux, à cause du jet de pétard survenu contre le LOSC, la formation olympienne a décidé de faire front. Tout cela grâce à une rencontre entre les différents acteurs de l'OM. « La rencontre avec les supporters a été marquée par des échanges sereins, constructifs et respectueux. Ils ont eu lieu devant la totalité du groupe professionnel, joueurs et staff compris, preuve de l'unité du club face à la situation actuelle », explique le président Jacques-Henri Eyraud sur L'Equipe.

Alors que les deux camps ont reconnu leurs torts, les ultras marseillais vont donc reprendre leurs encouragements. Ce que confirme Rachid Zeroual. « On les a vus jeudi, on suspend la grève, avec les sanctions de la LFP, c'est l'union sacrée. La réunion s'est bien passée », lance le leader du groupe des South Winners. Pour tenter de sauver sa saison en arrachant une qualification pour la Ligue des Champions via une place sur le podium de la Ligue 1, l'OM pourra donc compter sur le soutien de son douzième homme. Merci la LFP, l'ennemi commun trouvé par la direction et les supporters pour faire front en deuxième partie de saison.