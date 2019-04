OM : Rudi Garcia viré si Marseille rate le podium ?

Dans : OM, Ligue 1.

En concédant le nul face à Angers samedi dernier (2-2), l'Olympique de Marseille a plombé ses chances de finir sur le podium de Ligue 1, Lyon et Lille s'étant imposés dans le même temps. Alors forcément, les critiques virulentes à l'encontre de Rudi Garcia, qui s'étaient calmées ces dernières semaines après une série de victoires, sont reparties et l'entraîneur de l'OM est de nouveau au coeur de la tempête. Si certains réclament la démission de Rudi Garcia, ce qui semble hautement improbable alors que la saison se termine, d'autres attendent de Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud qu'ils passent à l'action dès que la saison sera terminée.

Cela tombe bien, Emmanuel Trumer, journaliste spécialisé, affirme que du côté de l'Olympique de Marseille on travaille effectivement sur ce sujet. « Info : la direction de l’OM envisage le remplacement de Rudi Garcia en cas de non qualification pour la Ligue des champions en fin de saison. Un nouvel échec ne resterait certainement pas sans conséquence pour le coach marseillais », précise cet insider, qui voit mal Rudi Garcia passer l'été si le club phocéen n'obtenait pas un ticket pour une place en Ligue des champions. Si ces infos sont avérées, les choses ont au moins le mérite d'être claires pour le coach marseillais qui comme son homologue lyonnais jouera son avenir d'ici la 38e journée de Ligue 1.