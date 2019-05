OM : Rudi Garcia viré pour 10ME, Marseille réfléchit

Dans : OM, Ligue 1.

Prolongé cet hiver jusqu'en 2021 au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a probablement compris que son avenir phocéen n'était pas assuré après une saison qui se termine de manière assez triste et sans ticket européen. Pour les supporters de l'OM c'est une évidence, Frank McCourt doit virer son coach, coûte que coûte, pour relancer le projet. Cependant, limoger Rudi Garcia et son staff aura un prix, et il est élevé puisque La Provence chiffre à 10ME l'addition totale pour l'Olympique de Marseille. Mais, même en interne on se demande comment le coach phocéen pourra survivre à ce fiasco en 2018-2019.

« Rudi Garcia a fait le recrutement, la préparation de la saison, les entraînements... On attend des décisions maintenant. Après une telle année, c’est normal que la direction fasse le point », a expliqué un membre de l'OM au quotidien régional, qui précise que Jacques-Henri Eyraud n'est plus du tout autant opposé qu'il ne l'était avant à un départ de Rudi Garcia. De même, du côté des salariés du club phocéen, certains estiment qu'il est désormais temps de faire un vrai bilan du travail et des résultats de l'entraîneur français, ce qui ne plaidera pas en sa faveur. C'est une évidence, le coach marseillais peut trembler pour son poste.