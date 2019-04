OM : Rudi Garcia viré, Eyraud change de stratégie à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Une semaine après la défaite à Bordeaux, l'Olympique de Marseille tentera de se remettre dans le bon sens samedi dans un Vélodrome probablement comble au moment de recevoir Nîmes. Au moment du coup d'envoi, l'OM connaîtra le résultat de l'OL, qui se déplace vendredi soir à Nantes, et forcément cela sera un facteur important. Car en plus d'une place éventuelle sur le podium, le club phocéen joue probablement aussi la survie de Rudi Garcia sur le banc marseillais, et cela même si Jacques-Henri Eyraud reste discret sur ce sujet.

Selon Romain Canuti, journaliste du Phocéen, si le président de l'Olympique de Marseille est évasif et plutôt absent des médias ces derniers temps, c'est que l'avenir de Rudi Garcia s'est assombri. « Pour moi, Rudi Garcia ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille si l’équipe ne termine pas sur le podium. Son avenir est forcément lié aux résultats. Jacques-Henri Eyraud a une part prépondérante dans les résultats de l’équipe, mais en ce moment, il fait le dos rond et c’est plutôt bien. Il le fait, car il ne veut pas se mettre en porte à faux s’il veut licencier Rudi Garcia au mois de juin. Regardez bien toutes ses interventions médiatiques, il ne se mouille jamais quand il s’agit d’évoquer l’avenir de l’entraîneur », fait remarquer le journaliste spécialisé sur l'Olympique de Marseille.