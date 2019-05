OM : Rudi Garcia viré de Marseille sous 24h !

Dans : OM, Ligue 1.

Sauf énorme retournement de situation, Rudi Garcia sera une dernière fois sur le banc de l'Olympique de Marseille vendredi prochain lors de la réception de Montpellier au Vélodrome dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. En effet, le JDD annonce ce dimanche que la décision a été prise par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud de limoger l'entraîneur, malgré la prolongation signée cet automne qui va coûter 10ME à l'OM. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant que le club phocéen officialise ce départ de Rudi Garcia, puisque c'est ce dimanche ou lundi que le couperet va tomber.

« La semaine va être très agitée à ­Marseille (...) Rudi Garcia s'en ira selon toute vraisemblance après la dernière journée de championnat, samedi prochain contre Montpellier. Dans un Stade-Vélodrome qui réclame son départ depuis plusieurs semaines. Le président, Jacques-Henri ­Eyraud, devrait annoncer au plus tard lundi la fin de leur collaboration. Si les conditions financières de la séparation ne sont pas entièrement arrêtées, l'issue ne fait plus de doute », précise l'hebdomadaire, qui semble avoir profité d'un tuyau de première main. Il est vrai que depuis la défaite de l'Olympique de Marseille contre Lyon, dimanche dernier au Vélodrome, la situation de Rudi Garcia semblait intenable. Et visiblement, le coach de l'OM est le premier fusible à sauter.