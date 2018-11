OM : Rudi Garcia promet un changement radical à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille à Montpellier (3-0), les murs ont tremblé dans le vestiaire marseillais.

Selon RMC Sport, Rudi Garcia a effectivement piqué sa plus grosse colère depuis le début de la saison, demandant notamment à ses internationaux d’oublier la Coupe du monde et à certains joueurs de mettre de côté les questions sur leur avenir, alors que les déclarations se multiplient dans la presse ces dernières semaines. De plus, l’ancien manager de l’AS Roma a promis de prendre des décisions radicales pour les prochains matchs car le changement, c’est maintenant qu’il doit intervenir avant qu’il ne soit trop tard dans la cité phocéenne.

« Il va falloir qu'il y ait des remises en cause individuelles et collectives. Et à moi de prendre les bonnes décisions dans les jours qui viennent pour retrouver le chemin de la victoire. En championnat, on sera bien inspirés de gagner le prochain parce qu'on a pris du retard sur le podium, qui est notre objectif. On est à six points, il va falloir regrignoter ce retard. On a fait preuve de laxisme, donc je peux vous dire que ça va changer » a lancé un Rudi Garcia énervé comme rarement devant les journalistes après le match. Certains joueurs risquent de vite chauffer le banc de touche à Marseille…