OM : Rudi Garcia prêt à sanctionner les glandeurs marseillais

Dans : OM, Ligue 1.

Désormais cinquième de Ligue 1 à 8 points du podium, l'Olympique de Marseille a bien conscience qu'arracher un ticket pour la Ligue des champions relève du challenge très compliqué à atteindre, et cela d'autant plus que le destin de l'OM n'est pas uniquement dans ses pieds, l'OL et l'ASSE ayant leur mot à dire. Mais même si la situation est devenue très tendue en l'espace de deux matches, Rudi Garcia est lui toujours aussi déterminé. Nonobstant les critiques qui lui tombent dessus, l'entraîneur marseillais n'abdique pas et il attend de la totalité de ses joueurs qu'ils en fassent autant.

Et ce mercredi, La Provence affirme que Rudi Garcia s'est même fait menaçant à l'encontre de ceux qui seraient tentés de lâcher l'affaire alors que la saison n'est pas terminée, loin de là même. « En Gironde, Rudi Garcia devine que le mal est profond, que les têtes sont meurtries. Il cherche immédiatement à remobiliser ses troupes. Son discours ne veut pas laisser de place à l’éparpillement. Le technicien olympien sait que la perspective d’une fin de saison en roue libre guette dangereusement. Il refuse cette issue et promet des sanctions à quiconque plongerait dans cette fatalité. Lui reste focalisé sur les sept derniers matches de championnat. Il fixe un objectif maximal de 21 points, histoire de ne pas grossir un peu plus le flot des regrets après tant et tant de contre-performances, en championnat comme en coupes », explique le quotidien régional. Autrement dit, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille veut finir la saison avec que des victoires. Cela serait effectivement une superbe façon d'en finir avec une année encore décevante, mais c'est aussi prendre les adversaires de l'OM pour des proies faciles.