OM : Rudi Garcia n'est pas monstrueusement fan de Balotelli

Si les supporters de l'Olympique de Marseille sont nombreux à souhaiter que Mario Balotelli soit le fameux grand attaquant attendu depuis plus d'un an, Rudi Garcia ne serait pas aussi enthousiaste que les fans de l'OM concernant la venue de l'attaquant italien. Sur le site du Phocéen, un agent avoue que le profil de Mario Balotelli n'est pas vraiment celui qui colle le plus au désir du coach marseillais, mais que ce dernier fera contre mauvaise fortune bon coeur tout de même.

« Je connais bien Rudi et je sais qu'il n'aime pas trop les joueurs "à problèmes". Je ne le voyais pas monter là-dessus, honnêtement. Je pense que c'est surtout le club qui pousse, avec l'arrivée de Puma qui est aussi le sponsor personnel du joueur. Après, il faut reconnaitre qu'il est certainement le seul gros attaquant disponible pour une somme raisonnable en indemnité de transfert (10ME). Rudi doit se dire que, pour ce prix-là, on peut difficilement trouver mieux », explique, dans le média spécialisé sur l'OM, celui qui est présenté comme un agent proche de l'Olympique de Marseille. Il est vrai que la signature de Kostas Mitroglou dans les ultimes heures du mercato 2017 a probablement fait réfléchir tout le monde et notamment Rudi Garcia.