OM : Rudi Garcia prêt à taper sur poing sur la table avant le mercato !

Dans : OM, Mercato.

Bien parti pour se qualifier pour la prochaine phase d’Europa League, l’OM se prépare à affronter un calendrier musclé, comme tout club ambitieux se doit d’avoir.

Mais enchainer les matchs avec un effectif aussi limité, Rudi Garcia dit non. L’entraineur olympien a expliqué au micro de France 3 qu’il misait bien sur des recrues pour cet hiver, histoire de compléter son groupe. Une référence évidente à des besoins identifiés, notamment au poste de latéral droit, où Sakaï n’a aucune concurrence réelle, mais surtout à gauche, où le limogeage de Patrice Evra a laissé un trou béant derrière Jordan Amavi.

« Le mercato d’hiver ? Si on est dans toutes les compétitions, il faut absolument grossir le groupe en termes quantitatifs. Dès que j’ai 2 ou 3 blessés on n’est même plus 20 joueurs à l’entrainement, même si ça permet de piocher chez les jeunes », a expliqué l’entraineur olympien, qui met en avant le risque d’avoir une équipe moins compétitive au printemps, là où les points valent encore plus chers. Nul doute qu’en cas de qualification en Coupe d’Europe, Rudi Garcia sera certainement aussi intéressé par l’arrivée d’un joueur offensif, surtout si les difficultés offensives de Valère Germain et Kostas Mitroglou étaient encore présentes en janvier.