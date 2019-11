OM : Rudi Garcia c'est le diable, il a anéanti le Champions Project

Dans : OM.

Dimanche prochain, Rudi Garcia signera son grand retour au Stade Vélodrome. Dans la peau de l’entraîneur d’un club rival, à savoir l’Olympique Lyonnais…

Vainqueur face à Lille samedi après-midi, l’OM entend bien enchaîner avec une troisième victoire en quatre matchs afin de s’installer totalement sur le podium. Pour cela, il faudra battre l’OL, qui va également mieux depuis la prise de fonctions de Rudi Garcia à la place de Sylvinho. Le technicien français, qui a passé 2 ans et demi dans la cité phocéenne, a laissé des souvenirs contrastés à Marseille. Finale d’Europa League, quatrième place, puis choix hasardeux au mercato et résultats en chute libre, difficile de faire un bilan de l’aventure de « RG » à l’OM.

Mais pour un cadre du club, interrogé par La Provence, il est évident que la balance est globalement négative et que Rudi Garcia n’a pas fait du bien à l’Olympique de Marseille. « Il faut le dire, Rudi a fait du mal au club » a notamment indiqué un membre important du club, « ciblant tour à tour les erreurs de recrutement et les dépenses inconsidérées qui ont plombé les finances, mais aussi un exercice (trop) solitaire du pouvoir. Les supporters, eux, ne pouvaient plus avaler son discours, ni sa méthode » précise le quotidien. A l’OM de se venger à sa manière en l’emportant face à l’OL de Rudi Garcia dimanche prochain…