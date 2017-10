OM : Rudi Garcia avertit l'OM sur ce gros danger qui rode

Dans : OM, Ligue 1.

Une semaine après avoir été à deux doigts de faire tomber le Paris Saint-Germain au Vélodrome, l'Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Lille pour y défier le LOSC de Marcelo Bielsa. Et avant cette rencontre, Rudi Garcia a été très clair, ses joueurs doivent rapidement oublier le match face au PSG, histoire de ne pas croire que cette performance a été un coup unique. Car pour l'entraîneur de l'OM, il est évident que son équipe est capable de faire tout aussi bien lors des autres rencontres de Ligue 1.

« Il y a une chose très positive pour les joueurs : ils ont été à la hauteur de l’événement, ils ont fait un grand match, dans tous les domaines, et il y a une chose terrible pour eux, c’est que moi je les attends à ce niveau-là à tous les matches; il va falloir être capable de rééditer cette performance match après match. On connaît les ingrédients qu’il faut mettre dans la marmite, a clairement prévenu le technicien de l’Olympique de Marseille, qui est cependant positif en estimant que ses joueurs retiendront beaucoup du nul contre le PSG. J’espère surtout que ce match aura changé le regard que nos joueurs portent sur eux-mêmes et sur leur propre équipe. Ils doivent se convaincre qu’après avoir fait un match d’un tel niveau, si on joue en équipe, si chacun donne 100% de ses qualités on doit être capable de reproduire ces performances. »