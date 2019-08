OM : Rudi Garcia accusé, il a tué la légende Mandanda !

Dans : OM, Ligue 1.

Plutôt bon lors de la saison 2017-2018, Steve Mandanda a totalement sombré lors du précédent exercice.

De son propre aveu, l’international français a sans doute réalisé la saison la moins aboutie de sa carrière. A qui la faute ? Le joueur, qui sortait d’une Coupe du monde remportée avec l’Equipe de France, ou le staff de l’Olympique de Marseille ? Pour Jacques Bayles, la question ne se pose même pas. Sur le plateau du Talk Show, le consultant a pointé du doigt Rudi Garcia, l’accusant clairement de ne pas avoir été assez vigilant avec ses joueurs de retour du Mondial.

« Regardez Hugo Lloris. Le mec est sage est gentil mais il s’est retrouvé saoul à 220 km/h en voiture. On a perdu Rami qui a explosé et Mandanda a explosé dans sa tête et c’est très difficile. Avec le staff étoffé que nous avions l’année passée, il n’y a eu personne qui a dit à Steve : « Ecoute moi mon chéri, va te faire une cure à Merano. Tu vas aller perdre du poids, tu vas gérer ce qu’il se passe dans ta vie extérieure ». Donc il faut aussi s’intéresser à la vie du joueur. C’est ce que fait André Villas-Boas et pas Rudi Garcia » a lâché le consultant du Phocéen dans des propos rapportés par FootRadio.com. L’ancien coach de l’OM, sans club depuis son départ fin mai, appréciera.