OM : Roustan place Marseille sur le podium de L1, à une condition

Dans : OM, Ligue 1.

Confronté à ses limites financières, l’Olympique de Marseille avance avec prudence sur le marché des transferts.

Résultat, certains concurrents aux places européennes se montrent plus actifs au mercato. De quoi inquiéter les supporters et certains observateurs qui craignent de revivre une saison similaire à la précédente. Mais ce n’est pas l’avis de Didier Roustan. De son côté, le journaliste de la chaîne L’Equipe voit bien l’OM accrocher une place sur le podium de Ligue 1, à condition de conserver ou de renforcer son effectif.

« J'ai peur que, pour des raisons financières, ils soient obligés de vendre des joueurs. Mais au niveau de la qualité des joueurs, je pense qu'ils ont le potentiel pour terminer troisièmes, a estimé notre confrère contacté par Le Phocéen. Payet n'est pas devenu nul du jour au lendemain, Thauvin est un bon joueur, Gustavo est capable de refaire la saison d'il y a deux ans... L'an dernier, il y a eu un ensemble de choses, et en particulier l'erreur fatale de ne pas se séparer de Garcia fin décembre, qu'ils ont traîné tout au long de la saison. »

« Si Thauvin part... »

« Petit à petit, le groupe s'est désintégré et les joueurs n'étaient pas au maximum de leur possibilités. Là, si Villas-Boas parvient à créer un groupe, une émulation, un état d'esprit, ça peut très bien se passer, a imaginé le spécialiste. En plus, Benedetto c'est un très bon joueur, généreux et qui peut plaire au Vélodrome. Après, tout dépend des départs. Si Thauvin part, ce n'est pas la même chose. » A l’heure actuelle, l’ailier français n'a pas de piste concrète. Mais le mercato est encore long.