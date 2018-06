OM : Rothen dit pourquoi Balotelli peut tout faire péter à Marseille

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Considéré comme l’enfant terrible du football italien, Mario Balotelli s’est racheté une conduite en France.

S’il a parfois eu quelques problèmes sur le terrain en raison de son comportement vindicatif ou chambreur, l’OGC Nice n’a absolument rien à lui reprocher sur le plan collectif et extra-sportif sur ses deux années de présence. Une preuve que l’attaquant a grandi et se concentre désormais sur son travail et ses progrès. Mais attention, tout pourrait bien être différent à Marseille prévient Jérôme Rothen, qui ne voit pas tout le club et le vestiaire se mettre à genoux pour lui comme ce fut le cas à Nice. Avec les conséquences que cela peut avoir.

« En terme de qualité de joueur, oui, mais en terme d’état d’esprit… Rudi Garcia avait dit, attention mon groupe vit bien, il ne faut pas le perturber. Un joueur comme ça perturbe forcément le collectif. Le groupe devra l’accepter, car ce n’est pas Balotelli qui va changer. A Nice, ses coéquipiers étaient jeunes, mais à l’OM, il y a des internationaux confirmés, donc attention », a prévenu le consultant de RMC, persuadé que cela peut déraper entre Super Mario et les cadres du vestiaire. Avec Balotelli, c’est en effet un risque même si sportivement, s’il maintient son niveau et sa régularité actuels, le jeu en vaut la chandelle pour l’OM.